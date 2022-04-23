Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

У Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь (відео)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 квітня, 16:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
СБУ закликає українців бути особливо пильними на Великдень
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 23 квітня, в єрусалимському храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Церемонію опублікували у Youtube.

Реклама

Винесення зі святині вогню символізує вихід із Гробу "Світла істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.

Відомо, що храм вміщує 10 тисяч людей. Зазвичай бажаючих подивитися на Сходження набагато більше, тому прочани збираються на площі перед Храмом та на сусідніх вулицях.

Реклама

Росія може готувати провокації на Великдень в Україні

Російські окупанти можуть у будувати провокації на Великдень в Україні. Правоохоронці закликають віруючих бути особливо пильними у цей період.

"Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят та церковних богослужінь в Україні. Так росЗМІ вже готують основу для провокацій з боку армії РФ і заздалегідь переводять відповідальність за них на представників "націоналістичних об'єднань", – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 23 квітня
1
Особовий склад 21 600
Особовий склад
2
Літаки 177
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артилерія 403
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 143
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1543
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
Слава Україні

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти