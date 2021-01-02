В Индии одобрили собственную вакцину от COVID-19

Также рекомендована для использования вакцина AstraZeneca

Эксперты регулятора по лекарственным средствам Индии рекомендовали для экстренного использования две вакцины против коронавируса COVID-19 – разработанную местными компаниями COVAXIN и производства AstraZeneca.

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Об этом заявило правительство страны, передает Reuters.

Окончательное решение по двум вакцинам будет принято главой индийской Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO), которая анонсировала на воскресенье пресс-конференцию.

Тем не менее предполагается, что окончательное утверждения – лишь формальность, поскольку в стране сложилась критическая ситуация с распространением коронавируса.

Вакцину COVAXIN разработали индийская компания Bharat Biotech и государственный совет по медицинским исследованиям Индии, при этом о ее клинических испытаниях почти ничего не известно.

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"Разрешение на ограниченное использование в чрезвычайных ситуациях в общественных интересах в качестве меры предосторожности в режиме клинических испытаний, особенно в контексте заражения мутированными штаммами", – говорится в рекомендации экспертов о COVAXIN.

Согласно заявлению правительства, одобрение вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета "обусловлено множеством нормативных условий", подробности не приводятся.

Напомним, в Финляндии зафиксировали побочную реакцию на вакцину от коронавируса Pfizer и Biontech, первые прививки которой были сделаны медицинскому персоналу 27 декабря 2020 года.

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