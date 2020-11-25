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В Индонезии арестовали украинского блогера: хотят выслать в Россию

25 ноября, 18:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В РФ Михаила Орешникова хотят судить за побои

Правоохранители Индонезии задержали в Джакарте блогера и музыканта Михаила Орешникова, который в 2014 году сбежал из России в Украину и получил политическое убежище и украинское гражданство.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Министерство иностранных дел.

Отмечается, что мужчина находится под стражей с 6 ноября. Он был арестован по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД России.

РФ уже подала экстрадиционный запрос в отношении блогера (его обвиняют в нанесении телесных повреждений). По информации Москвы, он не оформил юридическую процедуру выхода из российского гражданства.

Михаил Орешников. Фото: instagram.com/asmodaus_om
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Михаил Орешников. Фото: instagram.com/asmodaus_om

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Украинский консул уже посетил Михаила Орешникова и передал ему средства индивидуальной защиты. При этом мужчина не высказывал жалоб относительно условий содержания или своего здоровья.

Также консул встретился с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и сообщил о политической мотивации преследования Орешникова в РФ, поскольку он активно выступал против российского президента Владимира Путина, а также российской аннексии Крыма и поддержки оккупантов Донбасса.

Украинское консульство направлено в МИД Индонезии дипломатическую ноту из-за задержания.

Напомним, ранее в России приняли циничный закон, который позволит Кремлю добиваться экстрадиции граждан за призывы вернуть Украине незаконно оккупированный Крымский полуостров.

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Индонезия экстрадиция
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