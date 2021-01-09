В Индонезии разбился самолет с 62 пассажирами на борту

Самолет перед исчезновением связи в течение минуты потерял около 3 000 метров высоты

В Индонезии потерпел крушение самолет Sriwijaya Air, выполнявший рейс из столицы Джакарты в Понтианак (провинция Западный Калимантан).

Реклама

По данным Flightradar24, самолет спустя через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты спикировал в океан, потеряв 10 000 футов высоты меньше чем за минуту.

Власти начали поисково-спасательную операцию. На борту зарегистрировано 62 человека, из них пятеро детей.

Также сообщается, что информацию подтверждает Министерство транспорта Индонезии. Boeing 737-500 вылетел из аэропорта Сукарно-Хатта и направлялся в Понтианак – столицу провинции Западный Калимантан.

Реклама

В соцсетях уже начали публиковать видео с места поисковой операции.

На кадрах видно, как из воды достают вероятные обломки самолета.

В то же время авиакомпания пока не подтвердила факт авиакатастрофы.

Также в социальных сетях опубликовали вероятный список пассажиров. Посольство Украины в данный момент проверяет информацию о возможном присутствии на борту украинских граждан.

Реклама

Напомним, в Харькове туман нарушил работу аэропорта. Из-за погодных условий не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха.

Ранее пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама