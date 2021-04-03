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В Иордании разоблачили попытку госпереворота, арестованы около 20 человек

3 апреля, 23:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Члены королевской семьи планировали свержение Абдаллы II

В Иордании разоблачили попытку госпереворота, в связи с чем арестовали около 20 человек и поместили под домашний арест бывшего наследного принца королевства Хамзу бин Хусейна, которого подозревают в заговоре с целью свержения короля Абдаллы II.

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Об этом со ссылкой на источники в ближневосточной разведке сообщило The Washington Post.

Также арестованы член королевской семьи Шериф Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллы.

Старшему сыну покойного короля Хусейна и его четвертой жены королевы Нур Хамзе бин Хусейну приказано оставаться в его дворце в Аммане, пока продолжается расследование.

Этот шаг последовал за раскрытием того, что дворцовые чиновники назвали "сложным и далеко идущим заговором", в котором участвовал по крайней мере еще один иорданский королевский двор, а также вожди племен и представители органов безопасности страны.

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Сотрудник разведки сообщил изданию, что ожидаются дополнительные аресты, поскольку операция продолжается.

Напомним, в феврале произошел военный преворот в Мьянме. Военные арестовали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая была фактическим лидером страны.

Мы также сообщали, что о попытке государственного переворота заявили власти Гаити – неизвестные якобы планировали покушение на президента Жовенеля Моиза.

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Иордания переворот арест
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