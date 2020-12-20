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В Ираке обстреляли ракетами посольство США (видео)

20 декабря, 23:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Несколько ракет упали в жилой район

В Ираке посольство Соединенных Штатов в зеленой зоне Багдада в воскресенье, 20 декабря, обстреляли из ракетной установки "Катюша".

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Об этом сообщает DW.

Сотрудники службы безопасности Ирака сообщили, что система противовоздушной обороны посольства C-RAM сбила ракеты в воздухе и они упали на территории жилого района, повредив несколько зданий и припаркованных автомобилей.

О жертвах информации пока нет.

"Посольство США подтверждает, что ракеты, нацеленные на международную (зеленую) зону, были отражены ПВО посольства", – говорится в заявлении посольства США.

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Там также отметили, что жилому комплексу были нанесены незначительные повреждения.

"Мы призываем всех иракских политических и правительственных лидеров принять меры для предотвращения таких нападений и привлечь к ответственности виновных", – также говорится в заявлении.

Журналистка издания The National разместила видео, на котором видно уничтожение ракет в воздухе системой ПВО.

"Посольство США в Багдаде в Ираке подверглось обстрелу ракетами "Катюша" и минометными снарядами", – написала она.

Отметим, посольство Соединенных Штатов регулярно подвергается ракетным обстрелам. Последний раз подобное происшествие произошло 17 ноября. Тогда несколько ракет упали в "зеленой зоне", где расположены посольство Соединенных Штатов и другие иностранные миссии.

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Ирак ракета Катюша обстрелы посольство США
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