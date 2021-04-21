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В Израиле готовятся вакцинировать от COVID-19 детей

21 апреля, 01:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В стране полностью вакцинировались от коронавируса 81% граждан, в скором времени могут утвердить вакцины для детей

В Израиле уже через пол года начнется второй этап вакцинации от коронавируса – прививки начнут вводить и детям, ожидает премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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Об этом сообщает U.S.News

Тем не менее, чтобы вскоре началась вакцинация детей от 12 до 15 лет, одобрение должны дать органы здравоохранения.

В Израиле уже около 81% граждан старше 16 лет получили две необходимые дозы вакцины Pfizer.

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"Мы готовимся к еще одной кампании вакцинации через полгода. Подготовьте плечи и мышцы, если хотите, а также детей, ведь мы считаем, что к тому времени будут утверждены вакцины для детей", – сказал Нетаньяху.

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Как мы писали ранее, Израиль уже отменил большинство эпидемиологических ограничений и теперь готовится заново впускать иностранных туристов – это может произойти уже с 23 мая.

Стоит отметить, что Израиль является одним из примеров успешной борьбы с пандемией COVID-19 – в некоторых больницах страны даже начали закрывать отделения для больных коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Израиль вакцинация вакцина коронавирус
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