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В Канаде после жалоб украинской диаспоры сняли с продажи водку "Stalinskaya"

26 июня 2021 16:20

Виктория Барановская Виктория Барановская

Румынский напиток больше не продают в провинции Онтарио, однако его до сих пор можно купить в провинции Остров Принца Эдварда

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Канаде после многочисленных обращений украинской диаспоры государственный монополист по продаже спиртных напитков в провинции Онтарио LCBO снял с продажи румынскую водку "Stalinskaya".

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Об этом сообщает "Укринформ".

После того как товар появился на прилавках магазина многочисленные украинские-канадские общественные организации начали писать обращения к LCBO и правительство провинции с требованиями прекратить продажу напитка. В конце концов компания решила снять эту водку по продажам.

"Учитывая предоставленную нам информацию, LCBO провело дополнительное изучение этого продукта и пришло к выводу, что название и этикетка не соответствуют стандартам LCBO. Учитывая это "Stalinskaya Silver Vodka" больше не будет доступна для продажи в LCBO", – заявил в ответ на обращение Конгресса Украинцев Канады вице-президент LCBO по сбыту Абхай Гарг.

Эту водку пока еще продают в государственной алкогольной сети канадской провинции Остров Принца Эдварда. Однако Конгресс Украинцев Канады уже направил письмо руководству сети с требованиями отказаться от ее продажи.

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Фото: Ukrainian Canada

Фото: Ukrainian Canada

Ранее мы сообщали, что украинские правоохранители конфисковали партию водки "Атомик" – ее изготовили из продуктов, выращенных в Чернобыльской зоне.

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