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У Канаді після скарг української діаспори зняли з продажу горілку "Stalinskaya"

26 червня 2021 16:20

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Румунський напій більше не продають у провінції Онтаріо, проте його досі можна купити у провінції Острів Принца Едварда

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У Канаді після численних звернень української діаспори державний монополіст з продажу спиртних напоїв у провінції Онтаріо LCBO зняв з продажу румунську горілку "Stalinskaya".

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Про це повідомляє "Укрінформ".

Після того як товар з'явився на прилавках магазину численні українсько-канадські громадські організації почали писати звернення до LCBO та уряду провінції з вимогами припинити продаж напою. Врешті-решт компанія вирішила зняти цю горілку з продажу.

"Враховуючи надану нам інформацію, LCBO провело додаткове вивчення цього продукту та дійшло висновку, що назва та етикетка не відповідають стандартам LCBO. З огляду на це "Stalinskaya Silver Vodka" більше не буде доступною для продажу в LCBO", - заявив у відповідь на звернення Конгресу українців Канади віцепрезидент LCBO з питань збуту Абхай Гарг.

Цю горілку наразі ще продають у державній алкогольній мережі канадської провінції Острів Принца Едварда. Проте Конгрес українців Канади вже надіслав листа керівництву мережі із вимогами відмовитися від її продажу.

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Фото: Ukrainian Canada

Фото: Ukrainian Canada

Раніше ми повідомляли, що українські правоохоронці конфіскували партію горілки "Атомік" – її виготовили з продуктів, вирощених в Чорнобильській зоні.

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