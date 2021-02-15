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В Канаде запускают масштабную программу выкупа оружия у населения

15 февраля, 22:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Будет представлен детальный список из предлагаемых компенсаций владельцам огнестрельного оружия

Программа по масштабному выкупу оружия у населения в ближайшие дни стартует в Канаде. Это решение правительство страны подготовило в рамках инициативы по ужесточению канадского оружейного закона.

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Об этом сообщил телеканал СTV со ссылкой на источники в правительстве.

Как ожидается, будет представлен детальный список из предлагаемых компенсаций владельцам огнестрельного оружия.

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Напомним, во время избирательной кампании осенью 2019 года премьер-министр Джастин Трюдо пообещал избирателям, что его правительство ужесточит канадские оружейные законы.

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Напомним, в апреле 2020 года в канадской провинции Новая Шотландия произошла 12-часовая перестрелка, в результате погибли не менее десяти человек.

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Канада оружие стрельба
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