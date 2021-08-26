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В Казахстане на военном объекте прогремел взрыв: 32 пострадавших

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
26 августа, 20:41
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На место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны
В Казахстане в районе складов прогремел взрыв. Коллаж: "Сегодня"
В Казахстане в районе складов прогремел взрыв. Коллаж: "Сегодня"

В Казахстане на военном объекте прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около города Тараза, что недалеко от границы с Кыргызстаном. Об этом сообщили в Минобороны Казахстана.

"В воинской части, что дислоцируется в Байзакском районе Жамбылской области ориентировочно в 19 часов произошло возгорание возле одного из составов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов"– говорится в сообщении.

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На место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра обороны и комиссией оборонного ведомства.

Часть пожара удалось локализовать. К месту происшествия направлена комиссия под руководством министра обороны. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло 6 взрывов. Вместе с тем, в целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов.

Имеются сведения о 32 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, из них 10 военнослужащих.

Фотографии и видео взрыва в соцсетях распространяют местные жители.

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Дым и пожар от мощного взрыва виден за много километров от места ЧП.

В Минобороны страны также сообщили, что к тушению пожара привлекли пожарные части с гусеничной военной спецтехникой.

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