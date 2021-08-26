У Казахстані на військовому об'єкті прогримів вибух: 32 постраждалих

На місце події вилетів борт військово-транспортної авіації ВПС з міністром оборони

У Казахстані в районі складів прогримів вибух. Колаж: "Сьогодні"

У Казахстані на військовому об'єкті прогримів потужний вибух. Інцидент стався біля міста Тараз, що недалеко від кордону з Киргизстаном. Про це повідомили в Міноборони Казахстану.

"У військовій частині, що дислокується в Байзакском районі Жамбилська області орієнтовно о 19 годині сталася пожежа біля одного зі складів. В результаті пожежі стався вибух невстановлених предметів" – йдеться в повідомленні.

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На місце події вилетів борт військово-транспортної авіації ВПС з міністром оборони, міністром з надзвичайних ситуацій, заступником міністра оборони і комісією оборонного відомства.

Частина пожежі вдалося локалізувати. До місця події направлено комісію під керівництвом міністра оборони. На складі зберігаються переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. всього відбулося 6 вибухів . Разом з тим, з метою безпеки населення розпочато евакуацію жителів довколишніх будинків.

Є відомості про 32 постраждалих , Які звернулися за медичною допомогою, з них 10 військовослужбовців .

Фотографії та відео вибуху в соцмережах поширюють місцеві жителі.

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Дим і пожежа від потужного вибуху видно за багато кілометрів від місця НП.

У Міноборони країни також повідомили, що до гасіння пожежі залучили пожежні частини з гусеничної військової спецтехнікою.

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