В Китае прогнозируют новую пандемию и это не коронавирус. Что обеспокоило ученых?

С начала обнаружения новый штамм выявили уже в 46 странах, он опасен не только для птиц, а и для человека

Китайские ученые опасаются пандемии птичьего гриппа

Китайские ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао предполагают, что состав и история штамма вируса птичьего гриппа H5N8 может вызвать еще одну пандемию.

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Об этом говорится в публикации на медицинском портале Medical Xpress.

Ученые сообщили, что новый штамм впервые обнаружили у китайской утки еще в 2010 году. Позже вирус заметили у домашних и диких птиц из Южной Кореи, Японии, Индии, России, Монголии, США и некоторых частей Европы.

"К 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Ши и Гао отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года", - говорится в публикации.

Ученые из Китая заявили, что у инфицированных рабочих не было никаких симптомов и признаков того, что вирус передавался от одного человека к другому. В то же время они обращают внимание на то, что если уж скрещивание было сделано, то вирусу не нужно много времени, чтобы адаптироваться к другим жертвам.

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Тем временем в России заявили, что уже создали прототип вакцины от H5N8.

"Если мы говорим о том варианте H5N8, который впервые инфицировал человека (...), в марте методами обратной генетики нами был получен вакцинный штамм против данного вируса H5N8 и в дальнейшем, если такая задача будет поставлена, то это уже будет производственная, получить вакцину, используя существующие производственные мощности и данный вакцинный штамм", – сказал гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.

По его словам, в случае необходимости вакцину можно масштабировать и запустить в производство.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области около озера Сиваш обнаружили 90 трупов лебедей. Птицы скончались от птичьего гриппа.