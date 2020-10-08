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В Кыргызстане бизнес-сообщество выступило с экстренным обращением

8 октября, 05:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за протестов в Кыргызстане возможна безработица

В Кыргызстане лидеры крупных бизнес-ассоциаций обратились к властям с требованием возобновить деятельность "кровеносной" системы экономики, которая остановилась из-за протестов в стране.

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Об этом сообщает 24.kg.

Бизнес-сообщества требуют:

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  • восстановить работу коммерческих банков и транзакций банковской системы республики;
  • обеспечить полноценное функционирование органов налоговой службы, Социального фонда и других государственных органов, регулирующих предпринимательскую деятельность;
  • обеспечить охрану и жизнедеятельность стратегически важных объектов и субъектов предпринимательства на всей территории республики.

"При невыполнении настоящих требований республика рискует столкнуться с перебоями в поставках продовольствия и других жизненно важных товаров, прекращением работы малых, средних и крупных предприятий, в которых заняты сотни тысяч граждан Кыргызстана, последующими существенными выпадениями государственного бюджета и возрастанием социальной напряженности в республике", – говорится в сообщении.

Также мы писали о том, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов к диалогу, однако ни одна из сторон пока не обратилась к нему.

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Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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бизнес протесты Кыргызстан революция Бишкек
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