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Революция в Кыргызстане: президент страны принимает требования демонстрантов

8 октября, 02:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Стороны пока не обращались к президенту Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов к диалогу, однако ни одна из сторон пока не обратилась к нему.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Жээнбекова, он прилагает все усилия для того, чтобы остановить беспорядки в Кыргызстане. Он обратился к лидерам политических сил и сказал, что готов предпринять все от него возможное, чтобы остановить протесты.

"Уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил", – сказал Жээнбеков.

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Ранее он заявлял, что не приказывал применять силу к демонстрантам.

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К слову, на фоне массовых протестов в Кыргызстане в столице страны Бишкеке сменился мэр. Временно исполнять обязанности руководителя города будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Также мы писали о том, что в Кыргызстане молниеносно сняли и назначили новых премьера и спикера.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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выборы протесты митинг Кыргызстан
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