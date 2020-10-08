Революция в Кыргызстане: президент страны принимает требования демонстрантов

Стороны пока не обращались к президенту Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов к диалогу, однако ни одна из сторон пока не обратилась к нему.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Жээнбекова, он прилагает все усилия для того, чтобы остановить беспорядки в Кыргызстане. Он обратился к лидерам политических сил и сказал, что готов предпринять все от него возможное, чтобы остановить протесты.

"Уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил", – сказал Жээнбеков.

Ранее он заявлял, что не приказывал применять силу к демонстрантам.

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К слову, на фоне массовых протестов в Кыргызстане в столице страны Бишкеке сменился мэр. Временно исполнять обязанности руководителя города будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

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