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Смена власти: в Кыргызстане молниеносно сняли и назначили новых премьера и спикера

6 октября, 19:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Бывшие чиновники подали заявления об уходе

В Кыргызстане, где ЦИК признала недействительными результаты выборов, премьер-министр и спикер уже подали в отставку. На их место уже назначили депутатов, которые будут исполнять их обязанности. Об этом сообщает 24Kg.

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По данным СМИ, в отставку подал спикер Жогорку Кенеша (парламента. – Ред.) Дастанбек Джумабеков. Депутат Айсулуу Мамашова уточнила, что он не пришел на экстренное заседание в Дом кино, где его ждали 26 нардепов.

Новым спикером стал депутат Мыктыбек Абдылдаев.

Кроме того, премьер-министр Кубатбек Боронов подал заявление об уходе. Временно исполняющим обязанности премьер-министра стал экс-депутат Садыр Жапаров.

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Напомним, ранее в ЦИК Кыргызстана рассказали, когда состоятся новые выборы. Избирательные сроки сокращаются на треть: у Центризбиркома есть не 90, а только 60 дней на то, чтобы провести новые выборы.

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Как известно, масштабные протесты в Кыргызстане начались после после оглашения предварительных результатов парламентских выборов. В результате более десяти оппозиционных партий не признали результаты голосования и заявили о фальсификации выборов.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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выборы протест Кыргызстан премьер-министр
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