Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

В Литве за георгиевскую ленту, знаки Z и V придется заплатить крупный штраф

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 15:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Все больше стран ведут борьбу с символами российской войны
Пока в мире ведут борьбу с новыми символами зла, в России ими украшают паски / Коллаж "Сегодня"
Пока в мире ведут борьбу с новыми символами зла, в России ими украшают паски / Коллаж "Сегодня"

Новые символы России "Z" и "V", которые во всем прогрессивном мире теперь приравниваются к фашистским символам, оказались под запретом в Литве. Парламент этой страны утвердил законопроект с запретом на публичное демонстрирование георгиевской ленты, а также символов "Z" и "V", которые обозначают поддержку развязанной Россией войны в Украине.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Реклама

Что известно

Закон вступит в силу после подписания его президентом Литвы Гитанасом Науседой.

В новом законе сказано, что за публичную демонстрацию запрещенных символов предусмотрен штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет составлять до 1,2 тыс. евро. В случае повторного нарушения закона это будет уже от 500 до 900 евро для физических лиц или от 800 до 1,5 тыс. евро – для юридических лиц.

Аналогичные запреты

  • Неделей ранее парламент Республики Молдова запретил ношение георгиевской ленты и использование знаков "Z" и "V". Там штраф составил от 9 тысяч леев (примерно 14 336 грн) или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 18 тысяч леев (приблизительно 28 673 грн).
  • Премьер-министр Словении Янез Янша загрузил в соцсеть эротическую карикатуру о России, где продемонстрирован процесс "зачатия" символики РФ – буквы "Z".
  • Напомним, буквы латинского алфавита Z и V используются армией России, чтобы отличать свою военную технику от украинской, которая часто одного вида. Из техники с такими знаками обстреливают украинские города и убивают мирных жителей. В России эти символы стали популярными, так как часть граждан этой страны поддерживает нападение на Украину.
  • Кстати, внятного объяснения из Москвы, почему свою войну против Украины они обозначили этими буквами латинского алфавита, так и не последовало.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 19 апреля
1
Личный состав 20800
Личный состав
2
Самолеты 169
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артиллерия 386
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 132
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять