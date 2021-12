В Ливии боевики осадили здание правительства и Минобороны (видео)

Участники захвата заявили, что президентских выборов 24 декабря не будет

В Триполи вооруженные люди окружили здания правительства и Министерства обороны Ливии. Об этом передает Sky News Arabia.

По сообщению телеканала, после получения информации о готовящихся нападениях на дома председателя и членов Президентского совета чиновников эвакуировали в безопасное место.



В связи с этим в крупных городах на западе страны в состояние боевой готовности приведено нескольких воинских формирований.

#Libya- According to local reports, a group of armed gunmen has surrounded the Presidential Council building in #Tripoli.

Photos&vids purported to show armed gunmen posted up around the offices of PM Abdul Hamid Dbeibeh, leader of the Government of National Unity.

pic.twitter.com/HRwzjvelgw — Mete Sohtaolu (@metesohtaoglu) December 15, 2021

Военное движение в Триполи связано с заговором, организованным Мухаммедом аль-Менфи, с целью переноса сроков выборов и формированием "мини-правительства". Боевики, которые захватили правительственные здания входят в батальон "Бригады ас-Самуд".

#BREAKING

According to @LibyaReview sources the government building in Libyan capital is currently surrounded.

In this video dozens of armed vehicles can be seen roving the streets of Tripoli.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya#LibyaReviewpic.twitter.com/oj3NXDMV6F — Libya Review (@LibyaReview) December 16, 2021

"Президентских выборов в Ливии не будет, и вскоре будут закрыты все государственные учреждения в Триполи", – заявили боевики.

На фоне происходящего ряд районов Триполи остался без электричества.

VIDEO | Armed groups control the vicinity of the Prime Minister's headquarters in #Tripoli, following tension that erupted due to the Presidential appointments of officers and the establishment of brigades with leaders linked to a hardline group. #Libyapic.twitter.com/OL29zAT4w8 — (@ObservatoryLY) December 15, 2021

#Libya tekrar sil batan!



El Samuh Tugay' Lideri Salah Badi, Libya'da Cumhurbakanl seçimi olmayacan ve Bakent Trablusgarp'taki tüm kamu kurumlarnn kapatlacan söyledi. #Libya#Trablusgarppic.twitter.com/uzt3KCvK0R — clicksendromu (@clicksendromu) December 15, 2021

В стране 24 декабря пройдут первые в истории выборы президента в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии. В них собирается принять участие сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам Каддафи.

Что происходит в Ливии

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления.

Поле этого в стране существовало двоевластие: признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджем и временное правительство при поддержке главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Вскоре в Женеве форум ливийского политического диалога под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть. Новым главой Президентского совета избрали бывшего посла ПНС Ливии в Греции Мухаммада Менфи, главой переходного правительства стал ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.