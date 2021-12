У Лівії бойовики взяли в облогу будівлю уряду та Міноборони (відео)

Учасники захоплення заявили, що президентських виборів 24 грудня не буде

У Лівії бойовики хочуть зірвати проведення виборів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Триполі озброєні люди оточили будівлі уряду та Міністерства оборони Лівії. Про це передає Sky News Arabia.

За повідомленням телеканалу, після отримання інформації про напади, що готуються на будинки глави і членів Президентської ради, чиновників евакуювали в безпечне місце.



У зв'язку з цим у великих містах на заході країни у стан бойової готовності приведено кілька військових формувань.

#Libya – По відношенню до місцевих повідомлень, у групі armed gunmen має спільний бізнес-коунзил Building в #Tripoli .

Photos&vids purported до show armed gunmen posted up по offices of PM Abdul Hamid Dbeibeh, провідник The Government of National Unity.

pic.twitter.com/HRwzjvelgw - Mete Sohtaolu (@metesohtaoglu) December 15, 2021

Військовий рух у Триполі пов'язаний зі змовою, організованою Мухаммедом аль-Менфі, задля перенесення термінів виборів та формування "мініуряду". Бойовики, які захопили урядові будівлі, входять до батальйону "Бригади ас-Самуд".

#BREAKING

According to @LibyaReview sources the government building в Libyan capital is currently surrounded.

У цих відео досенях armed vehicles може бути рівним streets of Tripoli. https://t.co/PzK4AXb3CT #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/oj3NXDMV6F - Libya Review (@LibyaReview) December 16, 2021

"Президентських виборів у Лівії не буде, і незабаром будуть закриті всі державні установи у Триполі", – заявили бойовики.

На тлі цих подій кілька районів Триполі залишилися без електрики.

VIDEO | Armed groups control the vicinity of the Prime Minister's headquarters in #Tripoli , З огляду на те, що еrupted due до Presidential appointments officers і establishment of brigades with leaders linked to a hardline group. #Libya pic.twitter.com/OL29zAT4w8 - (@ObservatoryLY) December 15, 2021

#Libya tekrar sil batan!



El Samuh Tugay' Lideri Salah Badi, Libya 'da Cumhurbakanl seçimi olmayacan ve Bakent Trablusgarp'taki tüm kamu kurumlarnn kapatlacan söyledi. #Libya #Trablusgarp pic.twitter.com/uzt3KCvK0R - clicksendromu (@clicksendromu) December 15, 2021

У країні 24 грудня відбудуться перші в історії вибори президента відповідно до домовленостей, досягнутих на Форумі лівійського політичного діалогу у Швейцарії. У них має намір взяти участь син екслідера Лівії Муаммара Каддафі – Сейф аль-Іслам Каддафі.

Що відбувається в Лівії

Після повалення та вбивства Муаммара Каддафі у 2011 році в Лівії не вдалось сформувати єдиний орган управління.

Тому в країні існувало двовладдя: визнаний ООН Уряд національної згоди (УНЗ) на чолі з прем'єр-міністром Фаїзом Сарраджем та тимчасовий уряд за підтримки глави Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфи Хафтара.

Незабаром у Женеві форум лівійського політичного діалогу під егідою ООН обрав перехідну виконавчу владу. Новим головою Президентської ради обрали колишнього посла УНЗ Лівії у Греції Мухаммада Менфі, главою перехідного уряду став лівійський бізнесмен та політик Абдельхамід Дбейба.