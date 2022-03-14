В Лондоне активисты захватили особняк Дерипаски – теперь там поселят украинцев

Протестующие развернули украинский флаг и транспарант с надписью "Эта собственность освобождена"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Лондоне активисты заняли связанный с российским олигархом Олегом Дерипаской дом стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Белгравия. Об этом сообщает Daily Mail.

Активисты вошли в дом после полуночи в понедельник и вывесили украинские флаги и транспаранты с надписью "Это имущество освобождено" и "Путин, иди нах*й".

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Особняк считается самым дорогим террасным домом Лондона и одним из самых эксклюзивных адресов британской столицы.

Полиция прибыла на место и обнаружила, что несколько человек проникли внутрь и вывесили баннеры из окон наверху. Правоохранители остаются возле дома.

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"Мы здесь, чтобы протестовать против собственности российского олигарха и поджигателя войны. Это правительство действует не только незаконно, оно действует аморально. Это имущество принадлежит украинским беженцам", – сказали активисты.

Deripaska, as of sanctions announced on Thursday, can't enter the UK or do business here. Why is this much police force + resources going in to getting squatters out of his house? https://t.co/NrqNrEY4L5 — Greg Barradale (@GregBarradale) March 14, 2022

1 февралягазета The Daily Mail опубликовала карту, на которой отмечена британская недвижимость российских олигархов. Им после вторжения России в Украину грозит заморозка их западных активов.

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Великобритания пригрозила России санкциями из-за Украины

Премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что Великобритания вместе с другими странами подготовили санкции на случай нового вторжения России в Украину, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу". Также британские власти не исключают ареста имущества российских олигархов.