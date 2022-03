В Лондоне активисты захватили особняк Дерипаски – теперь там поселят украинцев

В Лондоне активисты заняли связанный с российским олигархом Олегом Дерипаской дом стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Белгравия. Об этом сообщает Daily Mail.

Активисты вошли в дом после полуночи в понедельник и вывесили украинские флаги и транспаранты с надписью "Это имущество освобождено" и "Путин, иди нах*й".

Особняк считается самым дорогим террасным домом Лондона и одним из самых эксклюзивных адресов британской столицы.

Полиция прибыла на место и обнаружила, что несколько человек проникли внутрь и вывесили баннеры из окон наверху. Правоохранители остаются возле дома.

Deripaska, as of sanctions announced on Thursday, can't enter the UK or do business here. Why is this much police force + resources going in to getting squatters out of his house? https://t.co/NrqNrEY4L5