У Лондоні активісти захопили особняк Дерипаски – тепер там поселять українців

У Лондоні активісти зайняли пов'язаний з російським олігархом Олегом Дерипаскою будинок вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів в елітному районі Белгравія. Про це повідомляє Daily Mail.

Активісти ввійшли в будинку після півночі у понеділок та вивісили українські прапори і транспаранти з написом "Це майно звільнено" та "Путін, йди нах*й".

Особняк вважається найдорожчим терасним будинком Лондона і однією з найексклюзивніших адрес британської столиці.

Поліція прибула на місце і виявила, що кілька людей проникли всередину та вивісили банери з вікон нагорі. Правоохронці залишаються біля будинку.

Deripaska, як sanctions announced on Thursday, може надати UK або do business here. Why is this much police force + resources going in to getting squatters out of his house? https://t.co/NrqNrEY4L5