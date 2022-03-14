У Лондоні активісти захопили особняк Дерипаски – тепер там поселять українців

Протестувальники розгорнули український прапор та транспарант з написом "Ця власність звільнена"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Лондоні активісти зайняли пов'язаний з російським олігархом Олегом Дерипаскою будинок вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів в елітному районі Белгравія. Про це повідомляє Daily Mail.

Активісти ввійшли в будинку після півночі у понеділок та вивісили українські прапори і транспаранти з написом "Це майно звільнено" та "Путін, йди нах*й".

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Особняк вважається найдорожчим терасним будинком Лондона і однією з найексклюзивніших адрес британської столиці.

Поліція прибула на місце і виявила, що кілька людей проникли всередину та вивісили банери з вікон нагорі. Правоохронці залишаються біля будинку.

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"Ми тут, щоб протестувати проти власності російського олігарха та палія війни. Цей уряд діє не лише незаконно, він діє аморально. Це майно належить українським біженцям", – сказали активісти.

Deripaska, як sanctions announced on Thursday, може надати UK або do business here. Why is this much police force + resources going in to getting squatters out of his house? https://t.co/NrqNrEY4L5 - Greg Barradale (@GregBarradale) March 14, 2022

1 лютого газета The Daily Mail опублікувала карту, на якій позначено британську нерухомість російських олігархів. Їм після вторгнення Росії в Україну загрожує заморожування їхніх західних активів.

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Велика Британія пригрозила Росії санкціями через Україну

Прем'єр-міністр Борис Джонсон під час візиту в Київ заявив, що Велика Британія разом з іншими країнами підготували санкції на випадок нового вторгнення Росії в Україну, які будуть запроваджені, "як тільки нога російського солдата переступить кордон". Також британська влада припускає арешт майна російських олігархів.