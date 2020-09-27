В Лондоне в столкновениях на антикарантинной акции пострадали полицейские

В Лондоне во время многотысячной акции протеста против коронавирусных ограничений в субботу, 26 сентября, произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых пострадали несколько человек с обеих сторон. Об этом сообщает BBC.
Полициясле применила дубинки против участников акции после того, как они начали бросать в них бутылки и обливать водой.
В результате пострадали по меньшей мере трое протестующих и девятеро полицейских, около 16 участников митинга задержали.
Полиция прервала акцию под предлогом того, что собравшиеся не соблюдали социальную дистанцию.
Издание отмечает, что карантинные правила в Британии не запрещают проведение акций, но демонстранты должны дистанцироваться.
Двух полицейских госпитализировали.
Напомним, в Великобритании на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 власти вновь ужесточили карантинные меры.
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