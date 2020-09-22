В Великобритании ужесточают карантин: какие ограничения введут

Власти просят всех, у кого есть возможность, работать из дома

На фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 власти Великобритании вновь ужесточают карантинные меры. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Правительство введет тщательно рассмотренные новые ограничения в Англии, чтобы достичь максимального сокращения наших показателей (заражения коронавирусом – Ред.) с минимальным ущербом по условиям жизни", – заявил Джонсон.

По словам премьера, в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, школы и университеты не прекратят работу.

"Во-первых, мы просим всех офисных работников, которые могут работать из дома, так и сделать", - сказал Джонсон, выступая в палате общин британского парламента.

"Во-вторых, с четверга все пабы, бары и рестораны должны обслуживать только у столиков, за исключением услуги на вынос", – добавил премьер.

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Он подчеркнул, что все заведения должны закрываться в 22:00 по местному времени.

По его словам, правительство также расширяет требование носить защитные маски, в частности, теперь эта мера применима и к "сотрудникам магазинов розничной торговли, всем пользователям такси и частных транспортных средств".

Кроме того, в барах и ресторанах гости и сотрудники обязаны использовать маски в то время, когда они еще не сидят за столиком.

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По словам премьера, с понедельника 28 сентября допустимое число гостей на свадьбах не должно превышать 15 человек, на церемониях погребения разрешено присутствие до 30 человек.

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Джонсон заявил, что в сферах туризма и торговли рекомендации по мерам борьбы с коронавирусом станут "юридическими обязательствами", в случае нарушения которых будет выписываться штраф.

"Эти правила, эти меры сработают только в случае, если люди будут их придерживаться", - заявил Джонсон.

За их нарушение ужесточается наказание. Так, штраф до 10 тыс. фунтов стерлингов предусмотрен для тех, кто должен был самоизолироваться, но не сделал этого. Такой же штраф будет применяться к предприятиям, нарушающим правила.

За нарушение правила по обязательному ношению масок будет выписываться штраф в размере до 200 фунтов стерлингов за первое нарушение.

Джонсон заявил, что для соблюдения порядка на улицы выйдет больше сотрудников полиции.

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Премьер добавил, что вышеперечисленные меры распространяются на Англию, что касается других регионов страны, их власти "предпримут похожие шаги" по предотвращению распространения COVID-19.

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