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В Мали восемь миротворцев ООН подорвались на мине

14 июня 2021 7:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В районе города Дуенца транспортное средство миротворцев ООН наехало на взрывчатку – у них серьезные ранения

В Мали в результате взрыва в центральной части страны пострадали по меньшей мере восемь миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН.

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Об этом со ссылкой на источники в ООН и малийской армии сообщает AFP.

Отмечается, что авто миротворцев наехало на мину в районе города Дуенца – регион Мопти в центральной части Мали. В результате прогремел взрыв, пятеро из восьми пострадавших получили серьезные ранения.

Напомним, в Косово отправили украинских миротворцев с опытом участия в операции Объединенных сил на Донбассе.

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Также отметим, в Конго от внезапной остановки сердца умер украинский военнослужащий, который находился в составе миротворческой миссии ООН в этой стране.

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