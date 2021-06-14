У Малі вісім миротворців ООН підірвалися на міні

У районі міста Дуенца транспортний засіб миротворців ООН наїхав на вибухівку – у них серйозні поранення

У Малі внаслідок вибуху в центральній частині країни постраждали щонайменше вісім миротворців багатопрофільної комплексної місії ООН.

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Про це з посиланням на джерела в ООН і малійській армії повідомляє AFP.

Зазначається, що авто миротворців наїхало на міну в районі міста Дуенца – регіон Мопті у центральній частині Малі. У результаті прогримів вибух, п'ятеро з восьми постраждалих отримали серйозні поранення.

Нагадаємо, у Косово відправили українських миротворців з досвідом участі в операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Також зазначимо, у Конго від раптової зупинки серця помер український військовослужбовець, який знаходився в складі миротворчої місії ООН у цій країні.

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