В Мавритании захватили самолет – СМИ

Аэропорт закрыли в связи с инцидентом

В международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси неизвестный захватил самолет без пассажиров.

Реклама

Об этом сообщает Sahara media, ссылаясь на собственные источники.

Пока личность захватчика не установлена, но он общается с силами безопасности на английском языке и угрожает взорвать самолет, если те попытаются его захватить. Силам безопасности еще не удалось установить, есть ли у захватчика взрывчатые вещества.

Согласно источникам издания, захватчик требует "компенсацию" от правительства.

Аэропорт закрыли в связи с инцидентом.

Реклама

Позже стало известно, что захватчика задержали. Он оказался гражданином США, подробности выясняются.

Ранее мы сообщали, что бывший боксер предотвратил захват самолета во Франции.

Также напомним, пассажир самолета, летевшего по маршруту "Сургут – Москва", потребовал развернуть лайнер и отправиться в Афганистан.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама