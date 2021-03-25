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В Мавритании захватили самолет – СМИ

25 марта, 14:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Аэропорт закрыли в связи с инцидентом

В международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси неизвестный захватил самолет без пассажиров.

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Об этом сообщает Sahara media, ссылаясь на собственные источники.

Пока личность захватчика не установлена, но он общается с силами безопасности на английском языке и угрожает взорвать самолет, если те попытаются его захватить. Силам безопасности еще не удалось установить, есть ли у захватчика взрывчатые вещества.

Согласно источникам издания, захватчик требует "компенсацию" от правительства.

Аэропорт закрыли в связи с инцидентом.

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Позже стало известно, что захватчика задержали. Он оказался гражданином США, подробности выясняются.

Ранее мы сообщали, что бывший боксер предотвратил захват самолета во Франции.

Также напомним, пассажир самолета, летевшего по маршруту "Сургут – Москва", потребовал развернуть лайнер и отправиться в Афганистан.

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Мавритания самолет захват
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