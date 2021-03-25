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У Мавританії захопили літак – ЗМІ

25 березня, 14:32

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Аеропорт закрили у зв'язку з інцидентом

У міжнародному аеропорту Мавританії Нуакшот-Умтунсі невідомий захопив літак без пасажирів.

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Про це повідомляє Sahara media, посилаючись на власні джерела.

Поки особистість нападника не встановлена, але він спілкується з силами безпеки англійською мовою і погрожує підірвати літак, якщо ті спробують його захопити. Силам безпеки ще не вдалося встановити, чи є у нападника вибухові речовини.

Відповідно до джерел видання, нападник вимагає "компенсацію" від уряду.

Аеропорт закрили у зв'язку з інцидентом.

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Пізніше стало відомо, що нападника затримали. Він виявився громадянином США, подробиці з'ясовуються.

Раніше ми повідомляли, що колишній боксер запобіг захопленню літака у Франції.

Також нагадаємо, пасажир літака, що летів за маршрутом "Сургут – Москва", вимагав розвернути лайнер і відправитися до Афганістану.

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Мавританія літак захоплення
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