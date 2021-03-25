У Мавританії захопили літак – ЗМІ

У міжнародному аеропорту Мавританії Нуакшот-Умтунсі невідомий захопив літак без пасажирів.
Про це повідомляє Sahara media, посилаючись на власні джерела.
Поки особистість нападника не встановлена, але він спілкується з силами безпеки англійською мовою і погрожує підірвати літак, якщо ті спробують його захопити. Силам безпеки ще не вдалося встановити, чи є у нападника вибухові речовини.
Відповідно до джерел видання, нападник вимагає "компенсацію" від уряду.
Аеропорт закрили у зв'язку з інцидентом.
Пізніше стало відомо, що нападника затримали. Він виявився громадянином США, подробиці з'ясовуються.
Раніше ми повідомляли, що колишній боксер запобіг захопленню літака у Франції.
Також нагадаємо, пасажир літака, що летів за маршрутом "Сургут – Москва", вимагав розвернути лайнер і відправитися до Афганістану.
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