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В Минске автомобиль протаранил ворота посольства России: водитель хотел скрыться (видео)

26 июня 2021 23:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Нарушитель перелез через забор на территорию представительства, но полицейские его задержали

Разбитый после столкновения Форд. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Разбитый после столкновения Форд. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сегодня легковой автомобиль врезался в ворота российского посольства в Минске. Инцидент произошел в субботу вечером на улице Нововиленской, 1А.

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Об этом сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в Telegram.

Как видно в ролике, водитель на автомобиле Ford протаранил металлический забор посольства.

После этого он попытался скрыться и перелез через забор на территорию представительства. Полицейские его задержали.

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По предварительным данным, 35-летний водитель был в состоянии наркотического опьянения.

На месте работают правоохранители, саперно-пиротехническая группа. Также, по сообщениям очевидцев, присутствует машина медиков.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области грузовик столкнулся с мотоциклом. В ДТП погибли два парня, обоим по 18 лет.

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