У Мінську автомобіль протаранив ворота посольства Росії: водій хотів сховатися (відео)

Розбитий після зіткнення Форд. Фото: УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому
Сьогодні легковий автомобіль врізався в ворота російського посольства в Мінську. Інцидент стався в суботу ввечері на вулиці Нововіленскій, 1А.
Про це повідомила прес-служба УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому в Telegram.
Як видно в ролику, водій на автомобілі Ford протаранив металеву огорожу посольства.
Після цього він спробував сховатися і переліз через паркан на територію представництва. Поліцейські його затримали.
Читайте також: У Львові іномарка протаранила авто копів, що супроводжувало дитину в лікарню: п'ятеро постраждалих
За попередніми даними, 35-річний водій був в стані наркотичного сп'яніння.
На місці працюють правоохоронці, саперно-піротехнічна група. Також, за повідомленнями очевидців, присутня машина медиків.
Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області вантажівка зіткнулася з мотоциклом. У ДТП загинули два хлопці, обом по 18 років.