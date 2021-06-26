У Мінську автомобіль протаранив ворота посольства Росії: водій хотів сховатися (відео)

Порушник переліз через паркан на територію представництва, але поліцейські його затримали

Розбитий після зіткнення Форд. Фото: УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому

Сьогодні легковий автомобіль врізався в ворота російського посольства в Мінську. Інцидент стався в суботу ввечері на вулиці Нововіленскій, 1А.

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Про це повідомила прес-служба УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому в Telegram.

Як видно в ролику, водій на автомобілі Ford протаранив металеву огорожу посольства.

Після цього він спробував сховатися і переліз через паркан на територію представництва. Поліцейські його затримали.

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За попередніми даними, 35-річний водій був в стані наркотичного сп'яніння.

На місці працюють правоохоронці, саперно-піротехнічна група. Також, за повідомленнями очевидців, присутня машина медиків.

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