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В Минске слышны взрывы, протестующие перекрывают улицы: видео

24 сентября, 00:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Люди остаются на улицах, несмотря на попытки разгона

В Минске, где сегодня протестуют против неожиданной инаугурации Лукашенко, ночью прозвучало по крайней мере два взрыва. Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

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Так, около 22:00 очевидцы сообщили, что в районе метро "Пушкинская" был слышен как минимум один взрыв и туда едет большое количество ОМОНа и водомет.

Также позже появилась информация о еще одном взрыве на другой улице Минска.

Взрыв Минск

"Читатели из Серебрянки прислали нам это видео, на нем слышен звук взрыва", – сообщает издание.

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Также сообщается о том, что во многих районах протестующие перекрывают автомобильные дороги, пропускают только скорые.

Протестующие блокируют дороги в Минске
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Напомним, в Беларуси, где прошла "тайная" инаугурация Александра Лукашенко, милиция устроила массовые задержания протестующих на улицах Минска и применила водометы.

По словам очевидцев, уже задержаны десятки людей, причем милиция действует довольно жестко, не обращая внимания ни на пол, ни на возраст протестующих.

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протесты взрыв Беларусь
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