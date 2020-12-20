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В Минске задержали около сотни участников акции протеста

20 декабря, 18:05

Виктория Барановская Виктория Барановская

Одного из них госпитализировали в больницу

В воскресенье, 20 декабря, в Минске, где белорусы вышли на традиционную акцию протеста, задержали около ста человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны", - сообщили в пресс-службе.

/ Фото: tut.by

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Волонтеры сообщают, что одного из задержанных госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Интересно, что протестующие пошли на хитрость и последние несколько недель ходят небольшими группами по городу. Считают, что таким образом удается минимизировать задержания.

А в этот раз они применили новую тактику – выходили маленькими группами и в разное время, чтобы сбить с толку силовиков. Таким образом те не знают куда ехать и где задерживать людей.

/ Фото: tut.by

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Во дворах на улице Кнорина массово задерживают белорусов. Там заметили два авто с силовиками.

/ Фото: tut.by

Видео: tut.by

"Задерживают всех. Бегают по дворам за людьми", - рассказал один из участников акции.

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/ Фото: tut.by

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая начала создавать свое правительство, заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней.

Как ранее сообщали, после того как Украина присоединилась к санкциям Евросоюзапротив действующей власти Беларуси, в Минске разработали "черный" список украинских чиновников.

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протесты Беларусь задержание Минск
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