В Минске задержали около сотни участников акции протеста

В воскресенье, 20 декабря, в Минске, где белорусы вышли на традиционную акцию протеста, задержали около ста человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны", - сообщили в пресс-службе.
Волонтеры сообщают, что одного из задержанных госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.
Интересно, что протестующие пошли на хитрость и последние несколько недель ходят небольшими группами по городу. Считают, что таким образом удается минимизировать задержания.
А в этот раз они применили новую тактику – выходили маленькими группами и в разное время, чтобы сбить с толку силовиков. Таким образом те не знают куда ехать и где задерживать людей.
Во дворах на улице Кнорина массово задерживают белорусов. Там заметили два авто с силовиками.
"Задерживают всех. Бегают по дворам за людьми", - рассказал один из участников акции.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая начала создавать свое правительство, заявила, что после смещения Александра Лукашенко будет руководить Беларусью всего 45 дней.
Как ранее сообщали, после того как Украина присоединилась к санкциям Евросоюзапротив действующей власти Беларуси, в Минске разработали "черный" список украинских чиновников.
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