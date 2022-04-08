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В Молдове ввели штрафы за георгиевскую ленту и символы войны "Z" и "V"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 апреля, 00:23
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Физических и юридических лиц будут штрафовать за использование символов РФ
Символы оккупантов запретили в Молдове/Фото: коллаж: "Сегодня"
Символы оккупантов запретили в Молдове/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V". Российские оккупанты используют эти символы для вторжения в Украину.

Об этом сообщает Newsmaker.

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Парламент одобрил поправки к законопроекту на заседании 7 апреля. В партии "Действие и солидарность" заявили, что в Молдове запрещаются "символы и атрибуты, пропагандирующие военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".

Кроме того, депутаты проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, производящих, демонстрирующих или распространяющих запрещенные символы, будут штрафовать. Физическим лицам за это грозит штраф до 9 тысяч леев ($490) или до 60 часов общественных работ, а юридическим – 18 тысяч леев ($980).

За символ оккупантов "Z" в Германии будут привлечены к уголовной ответственности

Граждане Германии, которые будут использовать букву "Z", что будет символизировать поддержку войны России в Украине, будут привлекаться к уголовной ответственности.

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"Буква "Z" как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование может в отдельных случаях означать одобрение агрессивной войны России", – сказал представитель МВД.

Напомним, буква "Z" используется в качестве маркировки на российских военных машинах, танках, которые участвуют в войне против Украины. Также она используется россиянами, поддерживающими войну, и была видна на флагах и на прокремлевских митингах.

"Агрессивная война России против Украины является преступным деянием, и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к уголовной ответственности", — заявил официальный представитель МВД Германии.

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Данные на 10:00 7 апреля
1
Личный состав 18900
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
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БПЛА 111
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Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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