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У Молдові запровадили штрафи за георгіївську стрічку та символи війни "Z" і "V"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 квітня, 00:23
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Фізичних та юридичних осіб штрафуватимуть за використання символів РФ
Символи окупантів заборонили в Молдові/Фото: колаж: "Сьогодні"
Символи окупантів заборонили в Молдові/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Молдові заборонили георгіївську стрічку та символи "Z" та "V". Російські окупанти використовують ці символи для вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Newsmaker.

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Деталі

Парламент схвали поправки до законопроєкту на засіданні 7 квітня. У партії "Дія та солідарність" заявили, що в Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".

Крім того, депутати проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, будуть штрафувати. Фізичним особам за це загрожує штраф до 9 тисяч леїв ($490) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним — 18 тисяч леїв ($980).

За символ окупантів "Z" у Німеччині притягатимуть до кримінальної відповідальності

Громадяни Німеччини, які використовуватимуть літеру "Z", що символізуватиме підтримку війни Росії в Україні, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності.

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"Літера "Z" як така, звісно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", – сказав представник МВС.

Нагадаємо, літера "Z" використовується як маркування на російських військових машинах, танках, які беруть участь у війні проти України. Також вона використовується росіянами, які підтримують війну, і була видна на прапорах та на прокремлівських мітингах.

"Агресивна війна Росії проти України є злочинним діянням, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності", – заявив офіційний представник МВС Німеччини.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18900
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1358
Транспорт
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Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

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