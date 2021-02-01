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В Мьянме военные арестовали президента страны

1 февраля, 03:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Также задерживают других высокопоставленных чиновников

В Мьянме арестовали президента страны Вин Мьин и главу правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая является главой МИД республики.

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Об этом сообщило Reuters со ссылкой на спикера партии Мьо Ньинта.

Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными, со стороны которых опасаются государственного переворота, после того как в армии заявили, что выборы в стране были сфальсифицированы.

"Я хочу сказать нашим людям, чтобы они не реагировали опрометчиво, и я хочу, чтобы они действовали в соответствии с законом", – заявил спикер правящей партии.

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При этом он отметил, что сам также ожидает ареста в ближайшее время.

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Напомним, в мае президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о попытке переворота в стране, рассказав, что трое предполагаемых наемников были арестованы в связи с попыткой вторжения.

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Мьянма президент переворот задержание арест
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