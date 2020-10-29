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В Нагорном Карабахе гибнут мирные жители

29 октября, 03:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Азербайджан заявил, что 21 человек погиб в результате обстрела армянскими снарядами города Барда к северо-востоку от Нагорного Карабаха.

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Об этом сообщает Cong Luan.

В то же время в Армении заявили, что азербайджанские снаряды упали на два крупнейших города страны, в результате чего погиб один человек.

Обе стороны отвергли претензии друг друга.

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К слову, международная комиссия Красного Креста сообщила, что стала свидетелем обстрелов городских районов по обе стороны от линии фронта. В результате обстрела был убит волонтер Азербайджанского общества Красного Полумесяца, а двое других получили ранения.

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"Эти последние стычки сигнализируют о том, что нагорно-карабахский конфликт находится под угрозой выхода из-под контроля" , – говорится в заявлении регионального директора МККК по Евразии Мартина Шуеппа.

К слову, Европейский Союз призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт в Нагорном Карабахе, который продолжается с 27 сентября. ЕС также считает недопустимым продолжение боевых действий после перемирия.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения жертвы нагорный карабах
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