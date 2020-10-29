В Нагорном Карабахе гибнут мирные жители

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Азербайджан заявил, что 21 человек погиб в результате обстрела армянскими снарядами города Барда к северо-востоку от Нагорного Карабаха.

Реклама

Об этом сообщает Cong Luan.

В то же время в Армении заявили, что азербайджанские снаряды упали на два крупнейших города страны, в результате чего погиб один человек.

Обе стороны отвергли претензии друг друга.

В тренде США готовы развернуть РСМД в Европе для сдерживания России

К слову, международная комиссия Красного Креста сообщила, что стала свидетелем обстрелов городских районов по обе стороны от линии фронта. В результате обстрела был убит волонтер Азербайджанского общества Красного Полумесяца, а двое других получили ранения.

Реклама

"Эти последние стычки сигнализируют о том, что нагорно-карабахский конфликт находится под угрозой выхода из-под контроля" , – говорится в заявлении регионального директора МККК по Евразии Мартина Шуеппа.

К слову, Европейский Союз призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт в Нагорном Карабахе, который продолжается с 27 сентября. ЕС также считает недопустимым продолжение боевых действий после перемирия.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама