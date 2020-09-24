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В Новой Зеландии разрешили не носить маски в общественных местах

24 сентября, 06:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ситуация с коронавирусом в Новой Зеландии стабилизировалась

В Новой Зеландии правительство отменило решение носить маски в общественных местах.

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Об этом сообщает ВВС.

За последние несколько дней в Новой Зеландии ситуация с COVID-19 стабилизировалась. В большинстве регионах страны можно больше не носить маску для защиты от вируса.

Однако из-за большого роста количества больных COVID-19 в Окленде маски все еще остаются обязательными. Также они требуются и в самолетах.

Ситуация с COVID-19 в Новой Зеландии начала улучшаться еще в июне, однако в августе вирус снова появился в Окленде.

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Самый большой город страны был временно закрыт, так как в других городах были вновь введены ограничения.

В Новой Зеландии зарегистрировано 1 827 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 25 случаев смерти.

К слову, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий.

Также на прошлой неделе был зафиксирован рекорд по количеству заболевших коронавирусом в мире.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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