В Новой Зеландии разрешили не носить маски в общественных местах

В Новой Зеландии правительство отменило решение носить маски в общественных местах.
Об этом сообщает ВВС.
За последние несколько дней в Новой Зеландии ситуация с COVID-19 стабилизировалась. В большинстве регионах страны можно больше не носить маску для защиты от вируса.
Однако из-за большого роста количества больных COVID-19 в Окленде маски все еще остаются обязательными. Также они требуются и в самолетах.
Ситуация с COVID-19 в Новой Зеландии начала улучшаться еще в июне, однако в августе вирус снова появился в Окленде.
Самый большой город страны был временно закрыт, так как в других городах были вновь введены ограничения.
В Новой Зеландии зарегистрировано 1 827 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 25 случаев смерти.
К слову, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий.
Также на прошлой неделе был зафиксирован рекорд по количеству заболевших коронавирусом в мире.
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