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В Перу микроавтобус сорвался в пропасть, много погибших

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 ноября, 08:51
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Автобус упал с высоты 300 метров
Погибли 10 человек. Фото: коллаж "Сегодня"
Погибли 10 человек. Фото: коллаж "Сегодня"

На северо-востоке Перу микроавтобус рухнул в пропасть. Погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщает Noticiasrcn.

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Транспортное средство упало с высоты 300 метров. Среди погибших ребенок и двое медиков. Семеро пассажиров получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Микроавтобус следовал из населенного пункта Чачапояс в город Мойобамба.

Полиция выясняет причины происшествия.

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Отмечается, что аварии на перуанских дорогах часты из-за превышения скорости, плохих дорожных условий, отсутствия указателей и плохого контроля со стороны властей.

ДТП в мире

  • В Мексике автобус с паломниками врезался в дом. В результате ДТП погибли 19 человек, еще 32 получили ранения. Вероятной причиной аварии называют отказ тормозов автобуса, на котором в религиозное паломничество отправилось более полусотни мексиканцев. На место ДТП прибыло 10 бригад скорой помощи, тяжелых раненых эвакуировали два медицинских вертолета.
  • Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше. Он врезался в грузовик на трассе S12 в направлении Варшавы около 4:00. До прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП. После аварии двух пострадавших зажало в авто, их доставали с помощью специнструмента.
  • В Германии на автобане перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, еще 13 человек получили тяжелые ранения. По данным полиции, на момент аварии в автобусе находились более 70 пассажиров. Четыре вертолета и более десяти карет скорой помощи доставили пострадавших в больницы. Движение по автобану А9 было заблокировано в обоих направлениях.

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