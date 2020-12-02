В Португалии рестораторы голодают перед парламентом из-за карантина

В Португалии около десяти владельцев ресторанов, баров и ночных клубов выставили палатки у здания парламента в Лиссабоне и объявили голодовку в знак протеста против карантинных ограничений из-за коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters.

Протестующие пятый день только пьют воду, чай и кофе, которые приносят поддерживающие их люди. Они требуют встречи с премьер-министр и министром экономики.

"Нам нужна поддержка... чтобы держать голову над водой", – заявил один из голодающих, владелец ночного клуба.

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В Португалии бары и ночные клубы, которые были закрыты с марта, в мае вновь открыли, но комендантский час и закрытие на выходные, введенные на большей части страны с 8 ноября, возмутили рестораторов, которые говорят, что многие из их заведений не переживут этот год.

В качестве компенсации за ограничения по выходным правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода в период с января по октябрь этого года, но владельцы заведений говорят, что этого недостаточно.

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"Это просто банкротство, неплатежеспособность. Многие предприятия зависят от этого времени... крайне важно, чтобы в следующие выходные мы вернулись к обычным часам работы", – заявил владелец ресторана Жоао Сотто Майор.

"Как мы можем содержать компанию, которая не зарабатывает денег, но должна платить налоги, платить за свет, воду?" - возмущается еще один протестующий, владелец ночного клуба.

Согласно данным португальского правительства, количество зарегистрированных безработных в октябре 2020 года подскочило на 34,5% по сравнению с прошлогодними цифрами, при этом около 72% новых безработных ранее работали в ресторанах или розничной торговле.

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Напомним, в Португалии с 9 ноября действует комендантский час с 23:00 до 5:00 в 121 из 308 муниципалитетов страны, включая Лиссабон и Порту, где проживает около 70% населения.

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