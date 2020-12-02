Українська
$ 28,56
34,22
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Португалии рестораторы голодают перед парламентом из-за карантина

2 декабря, 00:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Владельцев ресторанов и ночных клубов не устраивает компенсация 20% дохода

В Португалии около десяти владельцев ресторанов, баров и ночных клубов выставили палатки у здания парламента в Лиссабоне и объявили голодовку в знак протеста против карантинных ограничений из-за коронавируса.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Протестующие пятый день только пьют воду, чай и кофе, которые приносят поддерживающие их люди. Они требуют встречи с премьер-министр и министром экономики.

"Нам нужна поддержка... чтобы держать голову над водой", – заявил один из голодающих, владелец ночного клуба.

Реклама

В Португалии бары и ночные клубы, которые были закрыты с марта, в мае вновь открыли, но комендантский час и закрытие на выходные, введенные на большей части страны с 8 ноября, возмутили рестораторов, которые говорят, что многие из их заведений не переживут этот год.

В тренде
"Сынок, не бей меня": в Минске прошел марш пенсионеров

В качестве компенсации за ограничения по выходным правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода в период с января по октябрь этого года, но владельцы заведений говорят, что этого недостаточно.

Реклама

"Это просто банкротство, неплатежеспособность. Многие предприятия зависят от этого времени... крайне важно, чтобы в следующие выходные мы вернулись к обычным часам работы", – заявил владелец ресторана Жоао Сотто Майор.

"Как мы можем содержать компанию, которая не зарабатывает денег, но должна платить налоги, платить за свет, воду?" - возмущается еще один протестующий, владелец ночного клуба.

Согласно данным португальского правительства, количество зарегистрированных безработных в октябре 2020 года подскочило на 34,5% по сравнению с прошлогодними цифрами, при этом около 72% новых безработных ранее работали в ресторанах или розничной торговле.

Реклама

Напомним, в Португалии с 9 ноября действует комендантский час с 23:00 до 5:00 в 121 из 308 муниципалитетов страны, включая Лиссабон и Порту, где проживает около 70% населения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Португалия протесты карантин голодовка коронавирус локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом
Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородомДругие страны
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаДругие страны
"Убийца и мучитель народа": Белорусская автокефальная церковь объявила анафему ЛукашенкоДругие страны
Силовики Беларуси рассматривают переход на сторону народа – оппозиционерка
Силовики Беларуси рассматривают переход на сторону народа – оппозиционеркаДругие страны
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика
Сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов (список)
Сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов (список)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять