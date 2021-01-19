В Сахаре выпал снег, Стамбул и Кашмир тоже замело: видео

В африканской пустыне Сахара выпал снег. Обычно в январе средняя температура здесь составляет около 20 градусов тепла. Но на днях столбики термометров опустились ниже нуля.

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Заметает снегом и Стамбул. Снег начал идти еще на выходных. Мэрия вывела на улицы более тысячи единиц спецтехники. Впрочем, уже сегодня синоптики обещают потепление до 10 градусов тепла.

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А в индийской провинции Кашмир зимние холода вызвали настоящий туристический бум. Люди массово съезжаются на местные горные курорты.

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Видео: Сегодня

Отметим, после того, как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, новости "Сегодня" узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года.

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Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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