У Сахарі випав сніг, Стамбул і Кашмір теж замело: відео

В африканській пустелі Сахара випав сніг. Зазвичай в січні середня температура тут становить близько 20 градусів тепла. Але днями стовпчики термометрів опустилися нижче нуля.
Замітає снігом і Стамбул. Сніг почав йти ще на вихідних. Мерія вивела на вулиці понад тисячу одиниць спецтехніки. Втім, вже сьогодні синоптики обіцяють потепління до 10 градусів тепла.
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А в індійській провінції Кашмір зимові холоди викликали справжній туристичний бум. Люди масово з'їжджаються на місцеві гірські курорти.
Відзначимо, після того, як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, новини "Сьогодні" дізнавалися, яка українців чекає погода цієї зими і в цілому до кінця року.
Читайте про це докладніше в матеріалі " Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік ".
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