У Сахарі випав сніг, Стамбул і Кашмір теж замело: відео

В африканській пустелі Сахара випав сніг. Зазвичай в січні середня температура тут становить близько 20 градусів тепла. Але днями стовпчики термометрів опустилися нижче нуля.

Реклама

Замітає снігом і Стамбул. Сніг почав йти ще на вихідних. Мерія вивела на вулиці понад тисячу одиниць спецтехніки. Втім, вже сьогодні синоптики обіцяють потепління до 10 градусів тепла.

Читайте також: "Знайди мене, якщо зможеш": футболісти в снігопад зіграли в білій формі

А в індійській провінції Кашмір зимові холоди викликали справжній туристичний бум. Люди масово з'їжджаються на місцеві гірські курорти.

Відео: Сьогодні

Відзначимо, після того, як Новий рік в Україні пройшов без снігу і морозів, новини "Сьогодні" дізнавалися, яка українців чекає погода цієї зими і в цілому до кінця року.

Реклама

Читайте про це докладніше в матеріалі " Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік ".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама