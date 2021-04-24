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В Сербии умер один из захватчиков Крыма: у него была медаль от Путина

24 апреля, 17:25

Виктория Барановская Виктория Барановская

Саша Савич был лидером сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" и близко общался с Хирургом

В субботу, 24 апреля, в Сербии умер лидер сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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Об этом сообщил глава мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург).

По его словам, у Савича есть российская медалью "За возвращение Крыма". Ими 2014 года года Кремль награждал тех, кто поспособствовал аннексии полуострова Россией.

Российские СМИ пишут, что Савич родился в Берлине, а жил в городе Ниш на юге Сербии. Он сражался во время войны в Югославии.

Примечательно, что в 2018 году Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию Александру Хирургу и Саше Савичу. Они собирались провести там акцию "Русские Балканы".

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Отметим, что Хирург находится в базе сайта "Миротворец". Против него ввели санкции США и Канада. Он позиционирует себя как друг президента России Владимира Путина. А в 2014 году возглавляемые им байкеры блокировали украинские воинские части и помогали организовывать митинги в поддержку захвата Крыма Россией.

Ранее мы сообщали, что прокуратура сообщила о подозрении в госизмене бывшему первому замкомандира Керченского отряда морской охраны. Он впустил российских силовиков в военную часть в Крыму.

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