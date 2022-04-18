В Стамбуле прогремел мощный взрыв, есть раненые

Спасатели из здания эвакуировали людей, электричество в районе, где был взрыв, отключили

Взрыв произошел рано утром / Фото: Коллаж: Сегодня

На западе Стамбула прогрел мощный взрыв у полицейского участка. По меньшей мере 10 человек получили ранения. Об этом сообщает CNN Turk.

В тоже время другие турецкие СМИ написали о подробностях взрыва.

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"В Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жильцов из-за сильного задымления на улице", – пишет газета Sabah.

Сообщается, что дым начал подниматься в районе Эскишехир Махаллеси Дерицилер Сокак около 08:30 из-за возгорания подземных электрических кабелей.

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Команды спасателей эвакуировали 3 здания в качестве меры предосторожности, натянув полосу безопасности. Также в этом районе отключили электричество.

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Ситуация в Турции

18 апреля Турция объявила о начале военной операции в северной части Ирака против Рабочей партии Курдистана. На первом этапе Турция нанесла удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам.

Власти Турции объясняют военную операцию желанием обезопасить страну от террористической угрозы. По данным Минобороны, целями Турции являются только террористы.