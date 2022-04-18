У Стамбулі пролунав потужний вибух, є поранені

Рятувальники з будівлі евакуювали людей, електрику у районі, де був вибух, відключили

Вибух стався рано-вранці / Фото: Колаж: Сьогодні

На заході Стамбула пролунав потужний вибух біля поліцейського відділку. Щонайменше 10 людей отримали поранення. Про це повідомляє CNN Turk.

Водночас, інші турецькі ЗМІ написали подробиці вибуху.

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"У Бейоглу прогримів вибух у підземних кабельних спорудах. З будівлі евакуюють мешканців через сильне задимлення на вулиці", – пише газета Sabah.

Повідомляється, що дим почав підніматися в районі Ескішехір Махаллесі Деріцілер Сокак близько 8:30 через загоряння підземних електричних кабелів.

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Команди рятувальників евакуювали 3 будівлі як запобіжний засіб, натягнувши смугу безпеки. Також у цьому районі відключили електрику.

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Ситуація у Туреччині

18 квітня Туреччина оголосила про початок військової операції у північній частині Іраку проти Робочої партії Курдистану. На першому етапі Туреччина завдала ударів по укриттях, бункерах, тунелях, печерах і складах.

Влада Туреччини пояснює військову операцію бажанням убезпечити країну від терористичної загрози. За даними Міноборони, цілями Туреччини є лише терористи.