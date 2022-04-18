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У Стамбулі пролунав потужний вибух, є поранені

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 квітня, 10:38
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Рятувальники з будівлі евакуювали людей, електрику у районі, де був вибух, відключили
Вибух стався рано-вранці
Вибух стався рано-вранці / Фото: Колаж: Сьогодні

На заході Стамбула пролунав потужний вибух біля поліцейського відділку. Щонайменше 10 людей отримали поранення. Про це повідомляє CNN Turk.

Водночас, інші турецькі ЗМІ написали подробиці вибуху.

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"У Бейоглу прогримів вибух у підземних кабельних спорудах. З будівлі евакуюють мешканців через сильне задимлення на вулиці", – пише газета Sabah.

Повідомляється, що дим почав підніматися в районі Ескішехір Махаллесі Деріцілер Сокак близько 8:30 через загоряння підземних електричних кабелів.

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Команди рятувальників евакуювали 3 будівлі як запобіжний засіб, натягнувши смугу безпеки. Також у цьому районі відключили електрику.

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Ситуація у Туреччині

18 квітня Туреччина оголосила про початок військової операції у північній частині Іраку проти Робочої партії Курдистану. На першому етапі Туреччина завдала ударів по укриттях, бункерах, тунелях, печерах і складах.

Влада Туреччини пояснює військову операцію бажанням убезпечити країну від терористичної загрози. За даними Міноборони, цілями Туреччини є лише терористи.

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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!

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