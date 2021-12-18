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В Турции автобус опрокинулся на трассе – четверо погибших, много пострдавших

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
18 декабря, 23:19
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Обстоятельства ДТП выясняются
Еще 18 раненых госпитализировали. Коллаж "Сегодня"
Еще 18 раненых госпитализировали. Коллаж "Сегодня"

В Турции в субботу, 18 декабря, в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе Карс-Эрзурум погибли по меньшей мере четыре человека, а еще 18 пострадали.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Подробности ДТП

Отмечается, что транспортное средство, принадлежащее компании Aras Turizm, ехало из Игдыра в Анкару и перевернулось из-за снега в деревне Месчитли Сарыкамышского района. В результате инцидента погибли двое иностранцев — Гомар Ниязома и Эмре Оссимек — и еще два человека, личности которых установить пока не удалось.

Еще 18 раненых госпитализировали в несколько ближайших медучреждений. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали:

ДТПТурция
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