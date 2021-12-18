У Туреччині автобус перекинувся на трасі – четверо загиблих, багато постраждалих

У Туреччині в суботу, 18 грудня, внаслідок перекидання пасажирського автобуса на трасі Карс-Ерзурум загинули щонайменше чотири особи, а ще 18 постраждали.
Про це повідомляє Anadolu Agency.
Деталі ДТП
Зазначається, що транспортний засіб, що належить компанії Aras Turizm, їхав з Ігдира до Анкари і перекинувся через сніг у селі Месчітлі Сарикамишського району. Внаслідок інциденту загинули двоє іноземців — Гомар Ніязома та Емре Оссімек — і ще двоє людей, особи яких встановити поки що не вдалося.
Ще 18 поранених госпіталізували до кількох найближчих медустанов. Обставини ДТП з'ясовуються.
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