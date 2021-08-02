В Турции перевернулся автобус с туристами из России: есть погибшие и много раненых

Водитель автобуса с российскими туристами у Антальи не справился с управлением и выскочил на встречную полосу

Возле Анталии перевернулся автобус с туристами, которые возвращались в Россию / коллаж "Сегодня"

В турецкой провинции Анталья, где сейчас бушуют пожары, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором ехали российские туристы, погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения, из них пятеро в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщили в Минздраве России, передает РБК.

Как рассказали изданию в компании "Интурист", автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Анталии, откуда туристы должны были вылететь в 21:50 в Самару.

Реклама У Антальи перевернулся автобус с российскими туристами / F5 Haber

Всего в автобусе находились 22 российских туриста, в том числе двое детей.

"По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось", – сообщили в свою очередь в генконсульстве РФ в Турции.

У Антальи перевернулся автобус с российскими туристами / Фото: CNN Turk

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В "Интуристе" сначала заявили о четырех погибших в аварии, но позже в Минздраве РФ уточнили, что из 22 человек, находившихся в туристическом автобусе, попавшем в ДТП в Анталье, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека – в реанимации.

Напомним, в Турции сейчас бушуют масштабные лесные пожары, которые в Антальи и Мармарисе уничтожают практически все на своем пути, правда туристов это не смущает.

Мы также писали, что в аэропорту "Шереметьево" пассажир рейса Москва – Анталья открыл люк аварийного выхода, поскольку не смог выдержать духоты внутри самолета. Из-за этого пришлось заменить самолет.

Кроме того, 24 июля в России туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет на Кубани, в результате погибли два человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности