Анталия и Мармарис в огне: появились новые видео лесных пожаров в Турции

На кадрах с турецких курортов туристы спокойно отдыхают, их не смущают пожары и они продолжают свой отдых

Лесные пожары унесли жизни не менее четырех человек / Фото: коллаж "Сегодня"

В Турции бушуют масштабные лесные пожары, которые в Анталии и Мармарисе уничтожают практически все на своем пути. Но туристов это не смущает.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

На видео с места видно, что туристы спокойно плавают в воде и их даже не смущают спасатели, которые тушат пожары.

На кадрах с Турции можно увидеть людей, которые загорают на пляжах, устраивают водные развлечения и вовсю приятно проводят время.

Читайте также: Вспышки озарили небо – в охваченной пожарами Турции упал метеорит (видео)

В тренде Экстренная посадка самолета Belavia: какую компенсацию получили пассажиры

Реклама

Лесные пожары унесли жизни не менее четырех человек, и более 180 в больницах. Приходилось эвакуировать целые села. Арестовали уже пятерых подозреваемых. Толпа чуть не устроила самосуд над одним из них. Полиции пришлось отбивать подозреваемого. Но эти подозрения касаются только одного поджога, а не всех пожаров на южном побережье. А они такие мощные, что дым видно даже со спутников. Но власть успокаивает – большинство очагов уже взяли под контроль.

Напомним, что в субботу, 31 июля, в Турции объявили зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров. А именно, в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Ранее мы сообщали, что в Турции задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей и власти обещают, что виновные не уйдут от ответственности.