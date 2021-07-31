Українська
$ 26,89
31,92
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Страшные пожары в Турции: пять регионов объявили зоной бедствия

31 июля 2021 12:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Эрдоган заявил, что власти продолжают принимать все необходимые меры, чтобы возместить ущерб

Пожары в Турции и президент страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Пожары в Турции и президент страны. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 31 июля, в Турции объявили зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров. А именно, в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Реклама

Об этом сообщил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в Telegram.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", – написал он.

Читайте также: Анталия и Мармарис в огне: Украина отправили в Турцию два самолета ГСЧС

В тренде
США могут прекратить боевую миссию в Ираке – историческое решение Байдена
После завершения боевой миссии американские военные в Ираке будут заниматься только подготовкой иракских военных. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, в Турции задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей и власти обещают, что виновные не уйдут от ответственности.

Реклама

Ранее мы писали, что в охваченной пожарами Турции упал метеорит.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Германия открылась для украинцев: какие билеты Ryanair и WizzAir самые дешевые
Германия открылась для украинцев: какие билеты Ryanair и WizzAir самые дешевыеТранспорт
Сделка по
Сделка по "Северному потоку – 2": в Кремле рассказали, с чем Москва не согласна, а что готова приветствоватьРоссия
Перевернулся автобус в Хорватии: погибли 10 человек, 45 пострадали
Перевернулся автобус в Хорватии: погибли 10 человек, 45 пострадалиЕвросоюз
Украину предали? Что значит соглашение Байдена и Меркель о
Украину предали? Что значит соглашение Байдена и Меркель о "Северном потоке – 2"Экономика
Это победа России – Польша обвинила Германию в подрыве солидарности из-за сделки по
Это победа России – Польша обвинила Германию в подрыве солидарности из-за сделки по "Северному потоку – 2"Россия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять