Страшные пожары в Турции: пять регионов объявили зоной бедствия

Эрдоган заявил, что власти продолжают принимать все необходимые меры, чтобы возместить ущерб

Пожары в Турции и президент страны. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 31 июля, в Турции объявили зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от пожаров. А именно, в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

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Об этом сообщил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в Telegram.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", – написал он.

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Напомним, в Турции задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей и власти обещают, что виновные не уйдут от ответственности.

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Ранее мы писали, что в охваченной пожарами Турции упал метеорит.