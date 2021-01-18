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В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жены-украинки

18 января, 14:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Перед атакой Анна Бутым попадала на развод с мужем-турком и ушла от него

В Турции произошло нападение на украинку Анну Бутым – муж-турок напал на нее прямо на глазах у множества людей, изуродовав свою жену-красавицу.

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О случившемся сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел еще днем 15 января в пригороде Стамбула – на 28-летнюю женщину напал ее муж Месут Озтюркмен, с которым они находилась в бракоразводном процессе.

Бутым ушла от своего мужа, но он продолжил следить за ее жизнью через соцсети и слал ей угрозы. Когда она выложила фото из аквапарка аквапарке в Бакыркей, Озтюркмен решил там ее поджидать. И на второй день его план увенчался успехом.

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В этот момент Анна отдыхала с сестрой, ее мужем и другом. Месут Озтюркмен подошел сзади и полоснул украинку ножом по лицу, оставив разрез от рта до уха.

Анна Бутым

Анна Бутым

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Окружающие помогли задержать злоумышленника и передать его в руки полиции, где он признался, что совершил нападение из ревности. В результате 16 января по прошению прокуратуры суд арестовал Озтюркмена по обвинению в умышленном покушении на жизнь своей жены.

Украинка сейчас находится в больнице, ее прооперировали, однако лицо Анны остается частично парализованным.

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Напомним, в начале месяца в турецком Бодруме обнаружили тело 25-летней украинки Кристины Новицкой.

Видео: Сегодня

А в августе прошлого года на турецком курорте Чешме избили украинскую модель Дарью Кирилюк.

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