В Турции заявили о третьем пике COVID-19 в стране

В стране на 50% увеличилось число случаев коронавируса

В Турции в нескольких провинциях фиксируют третий пик пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в видеоотчете по коронавирусу с стране, передает Anadolu.

По словам Коджи, в провинциях Стамбул, Измир, Коджаэли и Бурса начался третий пик пандемии коронавируса.

В то же время рост количества заражений коронавирусом фиксируют по всей Турции.

"Увеличение числа случаев заболевания COVID-19 на 50% зафиксировано в 15 провинциях", – заявил министр.

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Коджа добавил, что если люди не будут соблюдать уже существующие карантинные правила, то введение более жестких ограничений неизбежно.

Он также сообщил о пике смертности от коронавируса за сутки, зафиксированном в Турции 25 ноября – умерли 168 человек, и на данный момент число погибших за всю эпидемию достигло 12 840 человек.

Напомним, 23 ноября Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Европа может столкнуться с третьей волной коронавируса в начале 2021 года.

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